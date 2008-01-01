Наталья Чацкис

Оценка рисков Оценка рисков инвестирования в недвижимость от $300 - письменное заключение, оценка рисков на основании документов ЖК и застройщика Проверка документов Юридическая проверка объектов недвижимости и документов - от $300 Сделки с квартирами Полное Сопровождение сделки с квартирами (на первичном, новостройках и вторичном рынке, а так же с ипотекой) - от $400 Сделки с коммерческой недвижимостью Полное Сопровождение сделки с коммерческой недвижимостью, земельными участками, жилыми домами - от $400 Восстановление документов Восстановление документов на недвижимость Восстановление документов от $1000 Споры по недвижимости Сопровождение споров по недвижимости в судебном порядке Суды по недвижимости от $1000

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Юридическая Консультация

В Украине недвижимость считается самой надежной инвестицией. Чтобы избежать проблем с недоброкачественными застройщиками и другими форс-мажорными обстоятельствами, человеку при поиске недвижимости не следует экономить на юридической консультации. Опытные юристы проведут due diligence клиентам и существенно снизят риски объекта инвестирования и принятию верного решения. Ошибка людей, желающих инвестировать в покупку недвижимого имущества - полагаться на защиту их интересов нотариусов, а еще ошибочнее на заключение риэлторов. Приобретение объекта недвижимости как на первичном рынке на любой стадии строительства, так и на вторичном это всегда риск.

Проверка юридической чистоты недвижимости

Перед приобретением недвижимости следует проверить правовую сторону вопроса. Проверка юридической чистоты недвижимости включает ряд этапов и зависит от того, в какую недвижимость первичную или вторичную, человек хочет вложить деньги.

Проверка недвижимости на первичном рынке

1. Проверка застройщика:

деловую репутацию компании,

пакет разрешительных документов на выполнение работ,

документы на строительство,

договор и схему продаж,

технические и градостроительные документы.

2. Проверка документов:

разрешение на строительство,

проверка прав на земельный участок под строительство на предмет целевого ее использования,

поиск судебных споров по объекту строительства (новострой),

технические условия строительства (проверка коммуникаций),

тип договора (договор об участии в Фонде финансирования строительства, договор дериватива + договор купли-продажи, предварительный договор).

3. Проверка участников строительства:

проверка репутации в реестрах всех участников строительства (застройщик, владелец земельного участка под строительство, генподрядчик),

проверка налогового долга у застройщика,

наличие обременений,

договора о совместной строительной деятельности.

В проектном портфеле добросовестного застройщика обязательно должны быть завершенные и сданные объекты. Не лишним будет убедиться с материалами Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам.

Проверка недвижимости на вторичном рынке

Инвестируя деньги во вторичный рынок нужно убедиться:

реально ли квартира принадлежит контрагенту,

прописаны ли несовершеннолетние дети,

нет ли задолженности по коммунальным услугам,

какие права, кроме права собственности зарегистрированы,

проверка на предмет обременения (ипотека, запрет на отчуждение, арест).

Проверка договора

Любая передача права собственности на объект недвижимости оформляется договором купли-продажи, который заверяет нотариус. После всех законных процедур оформления информация о новом владельце собственности вносится в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. При составлении договора купли-продажи участники сделки имеют право действовать как самостоятельно, так и через своего представителя. Необходимо внимательно ознакомиться с полномочиями представителя, указанному в доверенности. Условия договора, по которым осуществляется покупка недвижимости, зависит от того, на каком этапе готовности жилья он заключается. Но в любом случае на главные пункты необходимо обратить внимание:

прописана ли стоимость объекта,

срок сдачи в эксплуатацию,

цена, размер и порядок оплаты по договору,

механизм регистрации права собственности,

ответственность за некачественное выполнение, сроки и условия исправления,

график погашения платежей при оформлении в рассрочку,

расторжение договора,

проверка дополнительных документов в зависимости от вариантов инвестирования в новострой.

Сопровождение подписания сделки с недвижимостью

Что важно брать с собой на сделку юриста по недвижимости? Тут необходимо обращать внимание на правоустанавливающий документ (свидетельство о праве собственности, договор дарения, выписка с Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество). Одним из важных документов на оформление права собственности на квартиру от застройщика - технический паспорт. Для его изготовления у сертифицированного специалиста необходимо собрать определенный пакет документов: паспорт будущего владельца, идентификационный код, дополнительное соглашение к инвестиционному договору, акт приема-передачи квартиры. Важно иметь договор, подписанный между инвестором и застройщиком, все дополнительные соглашения к нему, а также документ, подтверждающий, что застройщик ввел в эксплуатацию новострой и присвоил ему почтовый адрес.

Приемка квартиры в новостройке

Приемка квартиры в новострое - это завершающий долгожданный этап, который сопровождается подписанием Акта приема-передачи. Подписывая акт особенное внимание нужно обратить на составляющие квартиры: окна, коммуникации, отопление, вентиляцию, швам. Не всегда застройщик сдает квартиру в том состоянии, как прописано в договоре и в соответствии норм по ДБН, ГОСТам и СНАП. Самое главное, что следует помнить при приеме жилья в новострое:

никто не имеет права лимитировать время, которое вам необходимо для приема и осмотра квартиры;

вы можете приехать принимать квартиру с уполномоченным лицом;

не подписывайте акт приема-передачи до устранения всех нарушений. В противном случае устранение проблем может растянуться по времени или устранение дефектов лягут на плечи самого инвестора;

по итогу составьте отчет о проведении технического контроля объекта, заверенный подписью и печатью сертифицированного специалиста;

фиксируйте все нарушения в дефектном акте с указанием срока их устранения застройщиком.

Наши преимущества

Хороший адвокат по недвижимости - хороший советчик и переговорщик. Основное правило работы нашей компании в сфере недвижимости - это способ избежать ошибок, успешно развивать свою экспертность в определенном сегменте в соответствии с законодательством. В своей работе адвокат по делам недвижимости не влияет на переговоры, споры, подписания соглашений. Он дает максимально возможный объем информации по теме, спрогнозирует возможные сценарии развития, однако последнее решение оставит за клиентом. Адвокат по недвижимости расскажет про все риски - таким образом клиент может принять правильное решение и остаться довольным после консультации. Он умеет пояснить сложное простым. Наши юристы подготовят правовую основу, связанную с заключением сделки.