Наталья Чацкис
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В Украине недвижимость считается самой надежной инвестицией. Чтобы избежать проблем с недоброкачественными застройщиками и другими форс-мажорными обстоятельствами, человеку при поиске недвижимости не следует экономить на юридической консультации. Опытные юристы проведут due diligence клиентам и существенно снизят риски объекта инвестирования и принятию верного решения. Ошибка людей, желающих инвестировать в покупку недвижимого имущества - полагаться на защиту их интересов нотариусов, а еще ошибочнее на заключение риэлторов. Приобретение объекта недвижимости как на первичном рынке на любой стадии строительства, так и на вторичном это всегда риск.
Перед приобретением недвижимости следует проверить правовую сторону вопроса. Проверка юридической чистоты недвижимости включает ряд этапов и зависит от того, в какую недвижимость первичную или вторичную, человек хочет вложить деньги.
1. Проверка застройщика:
2. Проверка документов:
3. Проверка участников строительства:
В проектном портфеле добросовестного застройщика обязательно должны быть завершенные и сданные объекты. Не лишним будет убедиться с материалами Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам.
Инвестируя деньги во вторичный рынок нужно убедиться:
Любая передача права собственности на объект недвижимости оформляется договором купли-продажи, который заверяет нотариус. После всех законных процедур оформления информация о новом владельце собственности вносится в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. При составлении договора купли-продажи участники сделки имеют право действовать как самостоятельно, так и через своего представителя. Необходимо внимательно ознакомиться с полномочиями представителя, указанному в доверенности. Условия договора, по которым осуществляется покупка недвижимости, зависит от того, на каком этапе готовности жилья он заключается. Но в любом случае на главные пункты необходимо обратить внимание:
Что важно брать с собой на сделку юриста по недвижимости? Тут необходимо обращать внимание на правоустанавливающий документ (свидетельство о праве собственности, договор дарения, выписка с Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество). Одним из важных документов на оформление права собственности на квартиру от застройщика - технический паспорт. Для его изготовления у сертифицированного специалиста необходимо собрать определенный пакет документов: паспорт будущего владельца, идентификационный код, дополнительное соглашение к инвестиционному договору, акт приема-передачи квартиры. Важно иметь договор, подписанный между инвестором и застройщиком, все дополнительные соглашения к нему, а также документ, подтверждающий, что застройщик ввел в эксплуатацию новострой и присвоил ему почтовый адрес.
Приемка квартиры в новострое - это завершающий долгожданный этап, который сопровождается подписанием Акта приема-передачи. Подписывая акт особенное внимание нужно обратить на составляющие квартиры: окна, коммуникации, отопление, вентиляцию, швам. Не всегда застройщик сдает квартиру в том состоянии, как прописано в договоре и в соответствии норм по ДБН, ГОСТам и СНАП. Самое главное, что следует помнить при приеме жилья в новострое:
Хороший адвокат по недвижимости - хороший советчик и переговорщик. Основное правило работы нашей компании в сфере недвижимости - это способ избежать ошибок, успешно развивать свою экспертность в определенном сегменте в соответствии с законодательством. В своей работе адвокат по делам недвижимости не влияет на переговоры, споры, подписания соглашений. Он дает максимально возможный объем информации по теме, спрогнозирует возможные сценарии развития, однако последнее решение оставит за клиентом. Адвокат по недвижимости расскажет про все риски - таким образом клиент может принять правильное решение и остаться довольным после консультации. Он умеет пояснить сложное простым. Наши юристы подготовят правовую основу, связанную с заключением сделки.